Беринчик - Сармьенто: где и когда смотреть бой украинского боксера

22 февраля, 2020, 08:24

Вечером, 22 февраля, украинский боксер Денис Беринчик будет защищать титул WBO International в легком весе в Броварах, его соперником будет аргентинец Эктор Эдгардо Сарменто

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Беринчик в последнем бою в октябре прошлого года единогласным решением судей одолел Патрисио Морено и защитил пояс WBO International (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг).

За свою карьеру украинец провел 12 боев и ни в одном не проигрывал. Получил 7 побед нокаутом. На счету аргентинского соперника Эктора Эдгардо Сармьенто 21 победа и 1 поражение.