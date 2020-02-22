Беринчик - Сармьенто: где и когда смотреть бой украинского боксера
22 февраля, 2020, 08:24
Вечером, 22 февраля, украинский боксер Денис Беринчик будет защищать титул WBO International в легком весе в Броварах, его соперником будет аргентинец Эктор Эдгардо Сарменто
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Беринчик в последнем бою в октябре прошлого года единогласным решением судей одолел Патрисио Морено и защитил пояс WBO International (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг).
За свою карьеру украинец провел 12 боев и ни в одном не проигрывал. Получил 7 побед нокаутом. На счету аргентинского соперника Эктора Эдгардо Сармьенто 21 победа и 1 поражение.
- 7 февраля стало известно, что Денис Беринчик будет защищать титул WBO International в легком весе 22 февраля против Эктора Сармьенто.
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