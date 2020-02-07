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Espreso.tvСпортУкраинский непобедимый боксер узнал имя следующего соперника

Украинский непобедимый боксер узнал имя следующего соперника


фото: K2 Promotions
Украинский боксер Денис Беринчик будет защищать титул WBO International в легком весе 22 февраля, его соперником будет Эктор Эдгардо Сарменто

Об этом сообщает K2 Promotions.

31-летний украинский боксер Денис Беринчик проведет свой следующий поединок против 26-летнего чемпиона Аргентины Эктора Эдгардо Сармьенто.

Поединок состоится в субботу, 22-го февраля, в ТРЦ "Терминал", который находится под Киевом, в Броварах.

Беринчик в последнем бою в октябре прошлого года единогласным решением судей одолел Патрисио Морено и защитил пояс WBO International (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг).

За свою карьеру украинец провел 12 боев и ни в коем не проигрывал. Получил 7 побед нокаутом.

 

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