Украинский непобедимый боксер узнал имя следующего соперника

7 февраля, 2020, 15:20

Украинский боксер Денис Беринчик будет защищать титул WBO International в легком весе 22 февраля, его соперником будет Эктор Эдгардо Сарменто

Об этом сообщает K2 Promotions.

31-летний украинский боксер Денис Беринчик проведет свой следующий поединок против 26-летнего чемпиона Аргентины Эктора Эдгардо Сармьенто.

Поединок состоится в субботу, 22-го февраля, в ТРЦ "Терминал", который находится под Киевом, в Броварах.

Беринчик в последнем бою в октябре прошлого года единогласным решением судей одолел Патрисио Морено и защитил пояс WBO International (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг).

За свою карьеру украинец провел 12 боев и ни в коем не проигрывал. Получил 7 побед нокаутом.