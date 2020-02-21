Запретили трансферы: на украинский футбольный клуб наложили санкции

21 февраля, 2020, 14:56

На "Александрию" наложен трансферный бан за задолженность по зарплате перед экс-игроком Иосифом Баришичем

Об этом сообщает SportArena.

Первый раз решение по этому делу вынесла Палата по разрешению споров 27 сентября 2014. "Александрию" обязали выплатить $80 тыс. долга и $153 тыс. компенсации с процентами. Украинский клуб не выполнил решение, потому 25 сентября 2019 г. дисциплинарный комитет ФИФА насчитал "Александрии" штраф 15 тыс. швейцарских франков и дал 30 дней на погашение долга. "Александрия" решение вновь не выполнила, за что получила трансферный бан.

Для его снятия достаточно погасить задолженность перед Баришичем. Президент "Александрии" Сергей Кузьменко выразил готовность оплатить долг свыше 200 тыс. евро, чтобы снять трансферный бан.

Форвард выступал за "Александрию" в сезоне 2011/2012. Провел 5 матчей. Украинцы задолжали Иосифу Баришичу $233 тыс.

Из-за запрета на регистрацию игроков "Александрия" не может заявить на УПЛ новичков Артема Гордиенко, Богдана Мишенко и Романа Вантуха.