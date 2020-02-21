Заместитель Скалецкой обвинил журналистов в том, что они подвергаются провокациям в отношении коронавируса
Об этом он заявил на часе вопросов к правительству, передает Еспресо.TV.
"Откуда берется эта паника? Не является ли это работой, например, журналистов ежедневно приходить на брифинги, которые проводятся в Минздраве или в кризисном центре. Внимательно читать все материалы, которые есть на сайте Министерства", - сказал Коваль.
Он рассказал о тех обстоятельствах, в которых сейчас находятся эвакуированные из Уханя люди.
"Я знаю, что это было не без посторонних лиц. Это - фейковые обращения якобы от Министерства здравоохранения и рассылка писем с распространением писем, забрасывание камнями. Речь идет и о других провокациях, которые появляются в информационном поле. Мы должны учитывать, что мы находимся в состоянии гибридной войны и учитывать эту составляющую ", - сказал заместитель Скалецкой.
- Заместитель главы Минздрава Дмитрий Коваль заявил, что он не знает, как надо было коммуницировать с людьми в Новых Санжарах.
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