Я не знаю, что именно было нужно говорить жителям Новых Санжар, - заместитель главы Минздрава о панике из-за эвакуации из Уханя
Об этом он заявил на часе вопросов к правительству, передает Еспресо.TV.
"Именно для того, чтобы определять, что, где, когда должно произойти, существует оперативный штаб. Определение заведений происходило во время его заседания", - сказал Коваль.
Он отметил, что это не решение МЗ, это решение нескольких ведомств, которые основывались на основании четких критериев различных составляющих, в т.ч в сфере здравоохранения.
"Учитывая эти критерии, было выбрано сначала 4, а затем 3 заведения, которые были подготовлены к приему
граждан, и сообщение или несообщение - это тоже решение оперативного штаба", - сказал он.
Он также сказал о своей позиции по коммуникации с людьми.
"Я, честно говоря, не понимаю, что нужно было прокоммуницировать с теми людьми в том или ином населенном пункте и каким образом это должно было произойти. Информация в надлежащий срок была предоставлена за сутки. Люди знали, что туда приедут эвакуированные из Китая" - подытожил заместитель Скалецкой.
- Напомним, жители поселка городского типа Новые Санжары в Полтавской области протестуют против ввоза к ним эвакуированных из Китая людей, они перекрыли дорогу и жгли шины, а также вступили в стычки с полицейскими
- 20 февраля в Новых Санжарах, где произошли столкновения из-за новостей об эвакуации туда людей из Китая, вывели на улицы военную технику, в частности БТР .
- Вечером 20 февраля автобусы с эвакуированными прибыли в санаторий в Новых Санжарах. По дороге их забросали камнями участники блокирования автодорог. Участники протестов перекрыли проезд очагом и бросали камни в полицейскую машину.
- Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая осуществит 14-дневную обсервацию вместе со всеми гражданами, которые в четверг были эвакуированы из Китая.
- Во время столкновений между полицией и жителями Новых Санжар, куда привезли на карантин эвакуированных из района распространения коронавируса, правоохранители задержали 24 человека .
- Впоследствии 23 человека отпустили на время досудебного расследования, одного человека держат под стражей .
Читайте также
-
17 февраля, 2020 Уроки Мюнхена
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!
-
14 февраля, 2020 Все пропало 2.0. Как Зеленский и Ермак копают могилу для всех
Читайте также
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!