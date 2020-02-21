Я не знаю, что именно было нужно говорить жителям Новых Санжар, - заместитель главы Минздрава о панике из-за эвакуации из Уханя

21 февраля, 2020, 12:41

Заместитель главы Минздрава Дмитрий Коваль заявил, что он не знает, как надо было коммуницировать с людьми в Новых Санжарах

Об этом он заявил на часе вопросов к правительству, передает Еспресо.TV.

"Именно для того, чтобы определять, что, где, когда должно произойти, существует оперативный штаб. Определение заведений происходило во время его заседания", - сказал Коваль.

Он отметил, что это не решение МЗ, это решение нескольких ведомств, которые основывались на основании четких критериев различных составляющих, в т.ч в сфере здравоохранения.

"Учитывая эти критерии, было выбрано сначала 4, а затем 3 заведения, которые были подготовлены к приему

граждан, и сообщение или несообщение - это тоже решение оперативного штаба", - сказал он.

Он также сказал о своей позиции по коммуникации с людьми.

"Я, честно говоря, не понимаю, что нужно было прокоммуницировать с теми людьми в том или ином населенном пункте и каким образом это должно было произойти. Информация в надлежащий срок была предоставлена за сутки. Люди знали, что туда приедут эвакуированные из Китая" - подытожил заместитель Скалецкой.