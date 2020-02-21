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Espreso.tvОбществоЯ не знаю, что именно было нужно говорить жителям Новых Санжар, - заместитель главы Минздрава о панике из-за эвакуации из Уханя

Я не знаю, что именно было нужно говорить жителям Новых Санжар, - заместитель главы Минздрава о панике из-за эвакуации из Уханя

Заместитель главы Минздрава Дмитрий Коваль заявил, что он не знает, как надо было коммуницировать с людьми в Новых Санжарах

Об этом он заявил на часе вопросов к правительству, передает Еспресо.TV.

"Именно для того, чтобы определять, что, где, когда должно произойти, существует оперативный штаб. Определение заведений происходило во время его заседания", - сказал Коваль.

Он отметил, что это не решение МЗ, это решение нескольких ведомств, которые основывались на основании четких критериев различных составляющих, в т.ч в сфере здравоохранения.

"Учитывая эти критерии, было выбрано сначала 4, а затем 3 заведения, которые были подготовлены к приему
граждан, и сообщение или несообщение - это тоже решение оперативного штаба", - сказал он.

Он также сказал о своей позиции по коммуникации с людьми.

"Я, честно говоря, не понимаю, что нужно было прокоммуницировать с теми людьми в том или ином населенном пункте и каким образом это должно было произойти. Информация в надлежащий срок была предоставлена за сутки. Люди знали, что туда приедут эвакуированные из Китая" - подытожил заместитель Скалецкой.

  • Напомним, жители поселка городского типа Новые Санжары в Полтавской области протестуют против ввоза к ним эвакуированных из Китая людей, они перекрыли дорогу и жгли шины, а также вступили в стычки с полицейскими
  • 20 февраля в Новых Санжарах, где произошли столкновения из-за новостей об эвакуации туда людей из Китая, вывели на улицы военную технику, в частности БТР .
  • Вечером 20 февраля автобусы с эвакуированными прибыли в санаторий в Новых Санжарах. По дороге их забросали камнями участники блокирования автодорог. Участники протестов перекрыли проезд очагом и бросали камни в полицейскую машину.
  • Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая осуществит 14-дневную обсервацию вместе со всеми гражданами, которые в четверг были эвакуированы из Китая.
  • Во время столкновений между полицией и жителями Новых Санжар, куда привезли на карантин эвакуированных из района распространения коронавируса, правоохранители задержали 24 человека .
  • Впоследствии 23 человека отпустили на время досудебного расследования, одного человека держат под стражей .
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