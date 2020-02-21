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Espreso.tvОбществоВ Италии подтвердили новый случай заражения коронавируса

В Италии подтвердили новый случай заражения коронавируса

В итальянском регионе Ломбардия сегодня, 21 февраля, подтвердили заражение новым видом коронавируса у 38-летнего мужчины

Об этом сообщает Reuters .

По данным местных властей, итальянец посещал больницу в северном городе Кодоньо. Сейчас медицинские тесты еще продолжаются, однако тест на наличие коронавируса в организме был положительным.

Отмечается, что это уже четвертый подтвержденный случай заражения коронавируса в Италии. Накануне опасную болезнь обнаружили у двух китайских туристов и еще одного итальянца.

Напомним, по состоянию на утро 21 февраля в мире от коронавируса умерли уже 2247 человек, более 76 тыс. инфицировано.

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