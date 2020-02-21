В Италии подтвердили новый случай заражения коронавируса
21 февраля, 2020, 10:42
В итальянском регионе Ломбардия сегодня, 21 февраля, подтвердили заражение новым видом коронавируса у 38-летнего мужчины
Об этом сообщает Reuters .
По данным местных властей, итальянец посещал больницу в северном городе Кодоньо. Сейчас медицинские тесты еще продолжаются, однако тест на наличие коронавируса в организме был положительным.
Отмечается, что это уже четвертый подтвержденный случай заражения коронавируса в Италии. Накануне опасную болезнь обнаружили у двух китайских туристов и еще одного итальянца.
Напомним, по состоянию на утро 21 февраля в мире от коронавируса умерли уже 2247 человек, более 76 тыс. инфицировано.
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