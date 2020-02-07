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Espreso.tvОбществоНа Аляске разбился самолет: пятеро погибших

На Аляске разбился самолет: пятеро погибших


фото: cnn
В результате катастрофы небольшого самолета в городе Бетел, что в американском штате Аляска, погибли 5 человек

Об этом сообщает Anchorage Daily News со ссылкой на полицию штата.

"Пять человек погибли в результате авиакатастрофы самолета на юго-западе Бетель в четверг после обеда", - говорится в сообщении.

По данным полицейских, небольшой самолет Piper PA-32 авиакомпании Yute Air направлялся из Кипнука к Бетель когда в 13.50 по местному времени произошла трагедия.

На момент аварии на борту самолета находились один пилот и четверо пассажиров.

К месту происшествия был направлен вертолет Национальной гвардии со спасателями.

Согласно предварительной информации Федерального авиационного управления США, до сих пор неизвестна причина авиакатастрофы. Управление тоже начало расследование.

  • Напомним, в США частный самолет при взлете врезался в ангар , в результате чего погибли все десять человек, находившиеся на его борту.
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