На Аляске разбился самолет: пятеро погибших
7 февраля, 2020, 12:48
В результате катастрофы небольшого самолета в городе Бетел, что в американском штате Аляска, погибли 5 человек
Об этом сообщает Anchorage Daily News со ссылкой на полицию штата.
"Пять человек погибли в результате авиакатастрофы самолета на юго-западе Бетель в четверг после обеда", - говорится в сообщении.
По данным полицейских, небольшой самолет Piper PA-32 авиакомпании Yute Air направлялся из Кипнука к Бетель когда в 13.50 по местному времени произошла трагедия.
На момент аварии на борту самолета находились один пилот и четверо пассажиров.
К месту происшествия был направлен вертолет Национальной гвардии со спасателями.
Согласно предварительной информации Федерального авиационного управления США, до сих пор неизвестна причина авиакатастрофы. Управление тоже начало расследование.
- Напомним, в США частный самолет при взлете врезался в ангар , в результате чего погибли все десять человек, находившиеся на его борту.
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