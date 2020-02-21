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Espreso.tvОбществоВ Китае создали мобильную игру о коронавирусе

В Китае создали мобильную игру о коронавирусе

Правительство Китая создало мобильную игру о коронавирусе Битва патогенов (Battle of Pathogens) в мессенджере WeChat

Об этом сообщает РБК-Украина с посилапнням на South China Morning Post .

Сообщается, что игра похожа на Fruit Ninja, только здесь надо расправляться не из фруктами, а с вирусами. В игре вирусы активно видоизменяются и размножаются, повышая сложность игры.

Уцелевшие вирусы атакуют игрока, в результате чего у него повышается "температура" тела. Чтобы не заразиться, игрок должен использовать медицинские маски и дезинфекторы.

Сообщается, что китайское правительство профинансировало создание игры. Ее цель - это профилактика коронавируса. Игра помогает пользователям узнать, как обезопасить себя и не подцепить опасный вирус. Полезная информация появляется на экране после прохождения каждого уровня.

Напомним, по состоянию на утро 21 февраля во мире от коронавируса умерли уже 2247 человек, более 76 тыс. инфицированы.

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