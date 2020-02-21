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Espreso.tvОбществоТурция не откажется от активации российских систем С-400, - министр

Турция не откажется от активации российских систем С-400, - министр


фото: youtube
Вооруженные силы Турции примут на вооружение приобретенные в России зенитно-ракетные комплексы С-400, несмотря на угрозы США ввести санкции

Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, передает Haber7.

"Мы играем по правилам, основываясь на принципах. Из многих мест звучали заявления, что "ты не можешь принять, не можешь купить". Наш президент дал необходимые ответы и доставил С-400. С-400 поступит в эксплуатацию, без сомнения. Развертывание начнется в апреле ", - заявил он.

Относительно обострения в Сирии министр отметил, что "у нас нет намерения противостоять России". "Мы продолжим прилагать все усилия, чтобы этого не произошло. Для нас главный вопрос в Идлибе заключается в том, чтобы режим Башара Асада придерживался перемирия", - сказал он.

"Мы осуществили необходимое планирование. Разработаны планы А, В и С. Эти планы могут быть задействованы в нужное время и в нужном месте", - отметил Акар.

Ранее сообщалось, что турецкое правительство попросил США развернуть системы противовоздушной обороны Patriot на южной границе Турции.

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