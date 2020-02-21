США могут отправить системы Patriot в Турцию после российских авиаударов по турках Сирии
21 февраля, 2020, 10:21
Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что США могут направить зенитно-ракетные комплексы Patriot в Турцию в условиях конфликта в сирийской провинции Идлиб
Об этом сообщает Reuters.
В интервью телеканалу CNN Turk, Акар сказал, что переговоры с Вашингтоном о приобретении систем Patriot продолжаются.
Напомним, что 20 февраля в результате авиаудара, вероятно, российских ВВС в сирийской провинции Идлиб погибли двое турецких военнослужащих и еще пятеро получили ранения.
Во время предыдущих двух атак со стороны сирийских правительственных сил погибли 13 турецких военнослужащих.
В связи с наступлением сил Асада на Идлиб президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил о начале полноценной военной операции в этом регионе.
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