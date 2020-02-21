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Espreso.tvОбществоСмертельное ДТП в Броварах: дело полицейского передали в суд

Смертельное ДТП в Броварах: дело полицейского передали в суд

В суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего работника Броварского отдела полиции охраны по факту совершения ДТП, в результате которого один человек погиб и один получил тяжелые телесные повреждения

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Следствием установлено, что вечером 26 сентября 2019 г. экс-сотрудник полиции охраны, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля марки Opel, значительно превысил скорость и потерял управление. В результате водитель въехал в остановку общественного транспорта и совершил наезд на семейную пару. От полученных травм женщина погибла на месте, ее муж получил тяжелые телесные повреждения.

В случае доказательства вины бывшему полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

  • Полицейского, который в ночь на 17 февраля, будучи навеселе, совершил наезд на двух человек на пешеходном переходе, убив одного человека, и пытался скрыться, приняли под стражу без права залога .
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