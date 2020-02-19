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Espreso.tvОбществоСмертельное ДТП в Броварах: суд арестовал полицейского, который пьяным сбил пешеходов

Смертельное ДТП в Броварах: суд арестовал полицейского, который пьяным сбил пешеходов

Полицейского, который в ночь на 17 февраля, будучи в нетрезвом состоянии, совершил наезд на двух человек на пешеходном переходе, убив одного человека, и пытался бежать, взяли под стражу без права залога

Об этом сообщает прокуратура Киевской области.

"При принципиальной позиции прокуратуры области Голосеевским районным судом города Киева работнику полиции, который допустил наезд на пешеходов в городе Бровары, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога", - говорится в сообщении.

Установлено, что сотрудник Главного управления Национальной полиции в Киевской области 16 февраля 2020 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля, приближаясь к регулируемому пешеходному переходу, не принял мер к остановке управляемого транспортного средства и допустил наезд на двух пешеходов, которые пересекали проезжую часть на разрешающий сигнал светофора, что повлекло смерть одного из пострадавших и получение телесных повреждений другим.

В случае доказательства вины ему грозит лишение свободы до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами до 3 лет.

  • Напомним, "Вартови Еспресо" сообщили об этом ДТП с места происшествия в ночь на 17 февраля

 

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