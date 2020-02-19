Смертельное ДТП в Броварах: суд арестовал полицейского, который пьяным сбил пешеходов
Об этом сообщает прокуратура Киевской области.
"При принципиальной позиции прокуратуры области Голосеевским районным судом города Киева работнику полиции, который допустил наезд на пешеходов в городе Бровары, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога", - говорится в сообщении.
Установлено, что сотрудник Главного управления Национальной полиции в Киевской области 16 февраля 2020 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля, приближаясь к регулируемому пешеходному переходу, не принял мер к остановке управляемого транспортного средства и допустил наезд на двух пешеходов, которые пересекали проезжую часть на разрешающий сигнал светофора, что повлекло смерть одного из пострадавших и получение телесных повреждений другим.
В случае доказательства вины ему грозит лишение свободы до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами до 3 лет.
- Напомним, "Вартови Еспресо" сообщили об этом ДТП с места происшествия в ночь на 17 февраля
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