Разумков: оснований для роспуска Рады на сегодня нет

21 февраля, 2020, 21:29

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что никаких оснований для роспуска парламента сегодня нет

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Позиция президента, насколько я помню, и она была высказана публично, и моя позиция, вы также слышали, что оснований для роспуска Верховной Рады на сегодня нет. Как будут дальше развиваться события, посмотрим", - сказал Разумков.

Напомним, 20 ноября 2019 года Владимир Зеленский полушутя заявил о необходимости обновления Верховной Рады.