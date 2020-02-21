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Espreso.tvОбществоРазумков: оснований для роспуска Рады на сегодня нет

Разумков: оснований для роспуска Рады на сегодня нет

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что никаких оснований для роспуска парламента сегодня нет

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Позиция президента, насколько я помню, и она была высказана публично, и моя позиция, вы также слышали, что оснований для роспуска Верховной Рады на сегодня нет. Как будут дальше развиваться события, посмотрим", - сказал Разумков.

Напомним, 20 ноября 2019 года Владимир Зеленский полушутя заявил о необходимости обновления Верховной Рады.

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