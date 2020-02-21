Поджог дома Гонтаревой: Офис генпрокурора поручил расследование Нацполиции

21 февраля, 2020, 17:11

21 февраля такое решение было принято процессуальным руководителем после заслушивания состояния досудебного расследования, которое проводилось территориальным органом полиции

Об этом сообщила пресс-служба ОГПУ.

"Офис Генерального прокурора поручил расследование в уголовном производстве по фактам поджога имущества родственников экс-главы Национального банка Украины Главному управлению Национальной полиции в Киевской области", - говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора добавили, что это решение было принято процессуальным руководителем после заслушивания состояния досудебного расследования, которое проводилось территориальным органом полиции. Прокурор предоставил письменные указания о проведении необходимых следственных (розыскных) и процессуальных действий, а также определил сроки их выполнения.