Поджог дома Гонтаревой: Офис генпрокурора поручил расследование Нацполиции
21 февраля, 2020, 17:11
21 февраля такое решение было принято процессуальным руководителем после заслушивания состояния досудебного расследования, которое проводилось территориальным органом полиции
Об этом сообщила пресс-служба ОГПУ.
"Офис Генерального прокурора поручил расследование в уголовном производстве по фактам поджога имущества родственников экс-главы Национального банка Украины Главному управлению Национальной полиции в Киевской области", - говорится в сообщении.
В Офисе генпрокурора добавили, что это решение было принято процессуальным руководителем после заслушивания состояния досудебного расследования, которое проводилось территориальным органом полиции. Прокурор предоставил письменные указания о проведении необходимых следственных (розыскных) и процессуальных действий, а также определил сроки их выполнения.
- Напомним, в ночь на вторник, 17 сентября, в поселке Гореничи Киевской области неизвестные сожгли дом , принадлежащий семье экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой
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