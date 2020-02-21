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Espreso.tvОбществоОфис генпрокурора открыл дело против нардепа-кнопкодава

Офис генпрокурора открыл дело против нардепа-кнопкодава

Офис генерального прокурора открыл уголовное производство против народного депутата Владислава Поляка, который неоднократно кнопкодавил во время голосования за поправки к законопроекту о рынке земли

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Генеральный прокурор внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту совершения одним из народных депутатов Украины неоднократного голосования вместо другого народного депутата Украины на пленарном заседании Верховной Рады Украины 21 февраля 2020", - говорится в сообщении.

Соответствующая информация была обнародована средствами массовой информации. Таким образом внедрены в действие новеллу Уголовного кодекса Украины относительно ответственности народных депутатов Украины за неличное голосование.

Досудебное расследование поручено следователям Центрального аппарата Государственного бюро расследований.

  • Напомним, что в Раде внефракционный нардеп Владислав Поляк попался на кнопкодавстве и стал первым депутатом, который подпадает под действие закона о криминализации неличного голосования.
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