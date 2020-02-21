Нардеп Поляк попался на кнопкодавстве в Раде: ему может грозить уголовная ответственность
Об этом сообщает движение "ЧЕСТНО".
На пленарном заседании в пятницу, 21 февраля, внефракционный мажоритарщик из Закарпатья Владислав Поляк неоднократно кнопкодавил во время голосования за поправки к проекту закона об обращении земель сельскохозяйственного назначения. На видео видно, как во время голосования за поправку №1223 к законопроекту об обращении земель сельскохозяйственного назначения (№2178-10) Поляк сначала голосует на пустом месте справа (место закреплено за депутатом группы "Доверие" Василием Петевкой), а затем нажимает на кнопку на своем пульте ", - говорится в сообщении.
На табло голосования системы "Рада" видно, что "за" проголосовали с обоих мест.
Также Поляк кнопкодавил во время голосования по поправке №1420 к тому же законопроекту. На кадрах видно, что депутат сначала нажимает на кнопку на своем пульте, а затем голосует на пустом месте справа от него. На табло видно, что проголосовали с обоих мест.
Кроме того, нардеп Поляк кнопкодавил и при электронной регистрации на сегодняшнее заседание: сначала нажал на кнопку на месте справа, затем - на своем месте. На табло видно, что на обоих пультах состоялась регистрация.
Напомним, что 16 января 2020 года вступил в силу закон №404-IX (законопроект 2148) по обеспечению личного голосования народными депутатами на пленарных заседаниях парламента. За кнопкодавство нардепу грозит штраф в размере 51-85 тыс. грн, однако для этого вину парламентария необходимо будет сначала доказать в суде. За расследование правонарушения должно взяться Государственное бюро расследований, но сначала генпрокурор должен зарегистрировать соответствующее уголовное производство.
В случае признания депутата виновным в кнопкодавстве и вступления в силу обвинительного приговора нардеп будет досрочно лишен мандата (статья 81 Конституции Украины).
Читайте также
-
17 февраля, 2020 Уроки Мюнхена
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!
-
14 февраля, 2020 Все пропало 2.0. Как Зеленский и Ермак копают могилу для всех
Читайте также
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!