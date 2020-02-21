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Espreso.tvОбществоНардеп Поляк попался на кнопкодавстве в Раде: ему может грозить уголовная ответственность

Нардеп Поляк попался на кнопкодавстве в Раде: ему может грозить уголовная ответственность


фото: Скріншот
В Верховной Раде внефракционный нардеп Владислав Поляк попался на кнопкодавстве и стал первым депутатом, который подпадает под действие закона о криминализации неличного голосования

Об этом сообщает движение "ЧЕСТНО".

На пленарном заседании в пятницу, 21 февраля, внефракционный мажоритарщик из Закарпатья Владислав Поляк неоднократно кнопкодавил во время голосования за поправки к проекту закона об обращении земель сельскохозяйственного назначения. На видео видно, как во время голосования за поправку №1223 к законопроекту об обращении земель сельскохозяйственного назначения (№2178-10) Поляк сначала голосует на пустом месте справа (место закреплено за депутатом группы "Доверие" Василием Петевкой), а затем нажимает на кнопку на своем пульте ", - говорится в сообщении.

На табло голосования системы "Рада" видно, что "за" проголосовали с обоих мест.

Также Поляк кнопкодавил во время голосования по поправке №1420 к тому же законопроекту. На кадрах видно, что депутат сначала нажимает на кнопку на своем пульте, а затем голосует на пустом месте справа от него. На табло видно, что проголосовали с обоих мест.

Кроме того, нардеп Поляк кнопкодавил и при электронной регистрации на сегодняшнее заседание: сначала нажал на кнопку на месте справа, затем - на своем месте. На табло видно, что на обоих пультах состоялась регистрация.

Напомним, что 16 января 2020 года вступил в силу закон №404-IX (законопроект 2148) по обеспечению личного голосования народными депутатами на пленарных заседаниях парламента. За кнопкодавство нардепу грозит штраф в размере 51-85 тыс. грн, однако для этого вину парламентария необходимо будет сначала доказать в суде. За расследование правонарушения должно взяться Государственное бюро расследований, но сначала генпрокурор должен зарегистрировать соответствующее уголовное производство.

В случае признания депутата виновным в кнопкодавстве и вступления в силу обвинительного приговора нардеп будет досрочно лишен мандата (статья 81 Конституции Украины).

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