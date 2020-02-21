Никто из эвакуированных в Новые Санжары не имеет признаков заболевания, - МЗ
Об этом на правительственном брифинге рассказал заместитель главы МЗ Дмитрий Коваль, передает Еспресо.TV.
Коваль ответил на вопрос о состоянии здоровья эвакуированных в санаторий в Новых Санжарах.
"Наши граждане попали наконец в Украину. Все они здоровы. Они прошли обследование внутри обсервационного заведения. Каких-либо признаков, опасностей или признаков заболевания ни один человек не имеет. И граждане Украины, и граждане других стран. Люди имеют пищу. Их обеспечивают питанием три раза в день. Еду готовит другая организация, которая по принципу кейтеринга обеспечивает всех людей продовольствием. Едят люди из одноразовой посуды. Эта посуда должным образом, в соответствии с санитарными нормами обрабатывается перед утилизацией ", - сказал министр.
Заместитель министра также рассказал о инженерных коммуникациях в заведении в Новых Санжарах.
"Заведение имеет отдельное водоснабжения. Заведение имеет обособленную систему канализации. Сточные воды обрабатываются также в соответствии с санитарными нормами, которые присущи для учреждений оказания медицинской помощи при инфекционных заболеваниях. Поэтому опасности для окружающих эти люди никакой не представляют ", - сказал Коваль.
- Ранее заместитель главы МЗ Дмитрий Коваль заявил, что знает, что информационные вбросы о ситуации с эвакуированными из Ухань были не без участия посторонних лиц.
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