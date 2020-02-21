Никто из эвакуированных в Новые Санжары не имеет признаков заболевания, - МЗ

21 февраля, 2020, 15:50

Все эвакуированные из Китая в Украину прошли обследование внутри обсервационного заведения в Новых Санжарах

Об этом на правительственном брифинге рассказал заместитель главы МЗ Дмитрий Коваль, передает Еспресо.TV.

Коваль ответил на вопрос о состоянии здоровья эвакуированных в санаторий в Новых Санжарах.

"Наши граждане попали наконец в Украину. Все они здоровы. Они прошли обследование внутри обсервационного заведения. Каких-либо признаков, опасностей или признаков заболевания ни один человек не имеет. И граждане Украины, и граждане других стран. Люди имеют пищу. Их обеспечивают питанием три раза в день. Еду готовит другая организация, которая по принципу кейтеринга обеспечивает всех людей продовольствием. Едят люди из одноразовой посуды. Эта посуда должным образом, в соответствии с санитарными нормами обрабатывается перед утилизацией ", - сказал министр.

Заместитель министра также рассказал о инженерных коммуникациях в заведении в Новых Санжарах.

"Заведение имеет отдельное водоснабжения. Заведение имеет обособленную систему канализации. Сточные воды обрабатываются также в соответствии с санитарными нормами, которые присущи для учреждений оказания медицинской помощи при инфекционных заболеваниях. Поэтому опасности для окружающих эти люди никакой не представляют ", - сказал Коваль.