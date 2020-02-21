Немецкий суд разрешил вырубку леса под завод Tesla

21 февраля, 2020, 13:23

Высший административный суд немецкого Берлин-Бранденбург разрешил вырубить лес на участке, который немецкие власти выделили компании Tesla Илона Маска для строительства первого в Европе завода компании

Об этом говорится в сообщении на сайте этого суда, сообщает DW.

"Высший административный суд Берлин-Бранденбург своим решением 20 февраля отклонил иск "Зеленой лиги Бранденбурга" и Ассоциации по вопросам ландшафтного управления и охраны видов в Баварии на выданное ранее разрешение на вырубку леса на будущей площадке Tesla", - сообщается на сайте суда.

Отмечается, что решение является окончательным и обжалованию не подлежит. Вместе с тем экоактивисты, которые пытались запретить строительство завода Tesla, сообщили, что планируют продолжить бороться против вырубки леса под Берлином.

Напомним, в январе Tesla купила земельный участок близ Берлина для строительства своего первого в Европе завода.

Однако 17 февраля суд наложил запрет на строительство завода из-за иска экоактивистов, которые выступают против вырубки леса на участке. Глава компании Tesla Маск пообещал посадить по 3 дерева за каждое срубленное дерево, необходимое для начала работ по строительству завода.