Немецкий суд разрешил вырубку леса под завод Tesla
Об этом говорится в сообщении на сайте этого суда, сообщает DW.
"Высший административный суд Берлин-Бранденбург своим решением 20 февраля отклонил иск "Зеленой лиги Бранденбурга" и Ассоциации по вопросам ландшафтного управления и охраны видов в Баварии на выданное ранее разрешение на вырубку леса на будущей площадке Tesla", - сообщается на сайте суда.
Отмечается, что решение является окончательным и обжалованию не подлежит. Вместе с тем экоактивисты, которые пытались запретить строительство завода Tesla, сообщили, что планируют продолжить бороться против вырубки леса под Берлином.
Напомним, в январе Tesla купила земельный участок близ Берлина для строительства своего первого в Европе завода.
Однако 17 февраля суд наложил запрет на строительство завода из-за иска экоактивистов, которые выступают против вырубки леса на участке. Глава компании Tesla Маск пообещал посадить по 3 дерева за каждое срубленное дерево, необходимое для начала работ по строительству завода.
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