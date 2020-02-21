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Espreso.tvОбществоМедреформа: Зеленский создал рабочую группу во главе с Радуцким

Медреформа: Зеленский создал рабочую группу во главе с Радуцким

Президент Украины Владимир Зеленский создал временную рабочую группу по вопросам реформирования системы здравоохранения и утвердил ее состав

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Рабочая группа должна до 1 марта 2020 проанализировать ход реформирования системы здравоохранения Украины. В частности, по реализации государственных гарантий медицинского обслуживания населения по программе медицинских гарантий для первичной помощи и готовности учреждений здравоохранения к реализации этих же гарантий для других видов медпомощи ", - говорится в сообщении.

По результатам этого анализа рабочая группа должна внести предложения по дальнейшему реформированию отечественной медицины: по финансированию, совершенствованию системы подготовки и непрерывного профессионального развития врачей, других медицинских работников, повышения уровня их заработной платы, научного сопровождения системы здравоохранения.

Возглавил рабочую группу глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий. В ее состав также вошли такие опытные врачи, как Илья Емец, Борис Тодуров, Андрей Безносенко, Александр Усенко, представители различных медицинских учреждений и профильных вузов.

Соответствующий указ № 55/2020 глава государства подписал 21 февраля.

  • Напомним, что президент Владимир Зеленский решил создать коллегию врачей, которая проанализирует медицинскую реформу. Состав коллегии объявят в ближайшее время. По его словам, выводы коллегии должны быть готовы к 1 марта, так как уже с 1 апреля стартует второй этап медицинской реформы.
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