Медреформа: Зеленский создал рабочую группу во главе с Радуцким
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Рабочая группа должна до 1 марта 2020 проанализировать ход реформирования системы здравоохранения Украины. В частности, по реализации государственных гарантий медицинского обслуживания населения по программе медицинских гарантий для первичной помощи и готовности учреждений здравоохранения к реализации этих же гарантий для других видов медпомощи ", - говорится в сообщении.
По результатам этого анализа рабочая группа должна внести предложения по дальнейшему реформированию отечественной медицины: по финансированию, совершенствованию системы подготовки и непрерывного профессионального развития врачей, других медицинских работников, повышения уровня их заработной платы, научного сопровождения системы здравоохранения.
Возглавил рабочую группу глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий. В ее состав также вошли такие опытные врачи, как Илья Емец, Борис Тодуров, Андрей Безносенко, Александр Усенко, представители различных медицинских учреждений и профильных вузов.
Соответствующий указ № 55/2020 глава государства подписал 21 февраля.
- Напомним, что президент Владимир Зеленский решил создать коллегию врачей, которая проанализирует медицинскую реформу. Состав коллегии объявят в ближайшее время. По его словам, выводы коллегии должны быть готовы к 1 марта, так как уже с 1 апреля стартует второй этап медицинской реформы.
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