Коронавирус: в Китае зафиксировали повторное заражение
21 февраля, 2020, 19:46
В провинции Сычуань в Китае обнаружили случай повторного заражения коронавирусом
Об этом сообщает The Beijing News.
"Человек только недавно выписался из больницы. Сейчас инфицированный находится в больнице в городе Чэнду. Еще не выяснено, заразились ли члены его семьи. Мы сообщим об этом сразу же после того, как получим результаты анализа", - рассказал представитель комитета по вопросам здравоохранения.
По словам местных медиков, пациент проходил лечение по пятому общенациональному стандарту.
В Сычуани из больницы выписались уже 222 человек, трое из них умерли. Всего в регионе зарегистрировали 525 случаев заражения коронавирусом. Только за последние сутки обнаружили пять инфицированных.
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Напомним, в Иране стремительно возросло количество инфицированных коронавирусом.
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