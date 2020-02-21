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Espreso.tvОбществоКоронавирус: в Китае зафиксировали повторное заражение

Коронавирус: в Китае зафиксировали повторное заражение

В провинции Сычуань в Китае обнаружили случай повторного заражения коронавирусом

Об этом сообщает The Beijing News.

"Человек только недавно выписался из больницы. Сейчас инфицированный находится в больнице в городе Чэнду. Еще не выяснено, заразились ли члены его семьи. Мы сообщим об этом сразу же после того, как получим результаты анализа", - рассказал представитель комитета по вопросам здравоохранения.

По словам местных медиков, пациент проходил лечение по пятому общенациональному стандарту.

В Сычуани из больницы выписались уже 222 человек, трое из них умерли. Всего в регионе зарегистрировали 525 случаев заражения коронавирусом. Только за последние сутки обнаружили пять инфицированных.

  • Напомним, в Иране стремительно возросло количество инфицированных коронавирусом.

 

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