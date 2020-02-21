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Espreso.tvСпортФутболисту "Динамо" ищут команду в Китае

Футболисту "Динамо" ищут команду в Китае


фото: fcdynamo.kiev.ua
Киевское "Динамо" намерено продать венгерского защитника Томаша Кадара в чемпионат Китая

Об этом сообщает youtube-канал "ТаТоТаке".

К 29-летнего центрбеку также есть интерес со стороны российских клубов, однако до закрытия трансферного окна в России остается мало времени, и трансфер остается маловероятным.

Контракт Томаша Кадара с киевским клубом рассчитан до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 4,5 млн евро.

В текущем сезоне венгр провел за "Динамо" 20 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.

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