Футболисту "Динамо" ищут команду в Китае
21 февраля, 2020, 14:27
Киевское "Динамо" намерено продать венгерского защитника Томаша Кадара в чемпионат Китая
Об этом сообщает youtube-канал "ТаТоТаке".
К 29-летнего центрбеку также есть интерес со стороны российских клубов, однако до закрытия трансферного окна в России остается мало времени, и трансфер остается маловероятным.
Контракт Томаша Кадара с киевским клубом рассчитан до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 4,5 млн евро.
В текущем сезоне венгр провел за "Динамо" 20 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.
- 30 января нападающий "Динамо" Жерсон Родригес перешел в турецкий "Анкарагюджю ".
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