Футболисту "Динамо" ищут команду в Китае

21 февраля, 2020, 14:27

Киевское "Динамо" намерено продать венгерского защитника Томаша Кадара в чемпионат Китая

Об этом сообщает youtube-канал "ТаТоТаке".

К 29-летнего центрбеку также есть интерес со стороны российских клубов, однако до закрытия трансферного окна в России остается мало времени, и трансфер остается маловероятным.

Контракт Томаша Кадара с киевским клубом рассчитан до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 4,5 млн евро.

В текущем сезоне венгр провел за "Динамо" 20 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.