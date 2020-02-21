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Espreso.tvОбществоЧийгоз призвал закрепить в Конституции право на автономию крымских татар

Чийгоз призвал закрепить в Конституции право на автономию крымских татар


фото: rfe
Заместитель главы меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз заявляет о необходимости внести изменения в Конституцию Украины о признании права крымскотатарского народа на национально-территориальную автономию на полуострове

Об этом он сказал, выступая в Раде, передает Интерфакс-Украина .

"Сегодня мы обязаны восстановить справедливость и усилить позиции Украины в вопросах освобождения Крыма от оккупантов - внести изменения в Конституцию, признать право крымскотатарского народа на национально-территориальную автономию в составе Украины", - завил Чийгоз.

Он заверил, что борьба за освобождение полуострова не прекратится никогда.

"Мы никогда не прекратим борьбу за Крым, за территориальную целостность Украины. Крым - это Украина. Слава Украине", - подытожил Чийгоз.

  • Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что вопрос создания национально-территориальной автономии крымских татар в составе Украины необходимо вынести на публичное обсуждение .
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