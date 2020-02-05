Крымскотатарская автономия требует публичного обсуждения, - представитель Зеленского в АРК

5 февраля, 2020, 22:23

Вопрос создания национально-территориальной автономии крымских татар в составе Украины необходимо вынести на публичное обсуждение

Об этом заявил постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в интервью " Укринформу".

"Я лично считаю крымскотатарский коренной народ одним из ключевых факторов и одним из ключевых групп, на которую государство Украина может полагаться, когда мы говорим о реинтеграции Крыма. То есть, когда мы говорим о тех группах, которые поддерживают Украину как государство, поддерживают возвращение контроля Украины над Крымом - крымскотатарский народ безусловно здесь № 1 ", - заявил постпред президента.

По его словам, есть три инициативы, которые нуждаются в дискуссии.

"Я говорил, что этот вопрос стоит публичной дискуссии и дискурса. Считаю, что это важно, потому что есть три инициативы: о коренных народах, о статусе крымскотатарского народа и о внесении изменений в Конституцию относительно автономии. Мы знаем, что есть подход и желание, чтобы эти три законопроекты были приняты одновременно. Возможно, стоит обдумать другой подход, когда, например, мы введем настоящую полноценную формулу коренного народа - и это будет первый законопроект как пробный, посмотреть, как оно дальше пойдет ", - отметил Кориневич.

Он также сообщил о готовности работать по автономии с крымско-татарскими представительными органами и органами государственной власти.

"Но этот вопрос требует публичного дискурса и общения с крымчанами об этом. Я часто об этом говорю, когда речь идет и о Крыме, и о Донбассе, ведь мы работаем в рабочей группе по реинтеграции временно оккупированных территорий Комиссии по вопросам правовой реформы. В одном случае нельзя допустить, чтобы то, что придумают и напишут в Киеве, не было воспринято теми людьми, которые являются реципиентами. Поэтому я за то, чтобы двигаться в этом направлении, обсуждать этот вопрос, но чтобы включать в эти дискуссии общественность здесь, органы государственной власти здесь и людей, которые проживают на временно оккупированной территории ", - подчеркнул чиновник. Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174064

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3174064