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Espreso.tvСпортБолельщиков "Бенфики" напали после матча с "Шахтером"

Болельщиков "Бенфики" напали после матча с "Шахтером"


фото: Reuters
После окончания матча 1/16 финала Лиги Европы против донецкого "Шахтера" на фанатов португальской "Бенфики" напали

Об этом сообщает A Bola.

По информации источника, из-за бездействия харьковской полиции на португальских фанатов напали неизвестные. В итоге один лиссабонский болельщик был вынужден пройти медицинское обследование.

На матче "Шахтер" - "Бенфика" (2: 1) присутствовали 24 429 зрителей. Встреча проходила на стадионе "Металлист".

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