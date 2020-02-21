Болельщиков "Бенфики" напали после матча с "Шахтером"
21 февраля, 2020, 13:24
После окончания матча 1/16 финала Лиги Европы против донецкого "Шахтера" на фанатов португальской "Бенфики" напали
Об этом сообщает A Bola.
По информации источника, из-за бездействия харьковской полиции на португальских фанатов напали неизвестные. В итоге один лиссабонский болельщик был вынужден пройти медицинское обследование.
На матче "Шахтер" - "Бенфика" (2: 1) присутствовали 24 429 зрителей. Встреча проходила на стадионе "Металлист".
- 20 февраля в первом матче 1/16 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" победил лиссабонскую "Бенфику" со счетом 2: 1.
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