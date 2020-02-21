BlaBlaCar прекратил работу в Крыму из-за санкций

21 февраля, 2020, 14:36

Французская компания BlaBlaCar перестала работать в оккупированном Крыму из-за санкций против Российской Федерации

Об этом сообщают российские СМИ.

Сообщается, что сервис BlaBlaCar не работает на территории Крыма в соответствии с ограничительными мерами Европейского Союза. При этом в компании подчеркнули, что сервис перестал работать на полуострове недавно.

Отметим, на сайте BlaBlaCar при попытке найти попутчика для поездок в Крым или с территории полуострова появляется сообщение "К сожалению, сервис недоступен в этом регионе".