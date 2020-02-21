BlaBlaCar прекратил работу в Крыму из-за санкций
21 февраля, 2020, 14:36
Французская компания BlaBlaCar перестала работать в оккупированном Крыму из-за санкций против Российской Федерации
Об этом сообщают российские СМИ.
Сообщается, что сервис BlaBlaCar не работает на территории Крыма в соответствии с ограничительными мерами Европейского Союза. При этом в компании подчеркнули, что сервис перестал работать на полуострове недавно.
Отметим, на сайте BlaBlaCar при попытке найти попутчика для поездок в Крым или с территории полуострова появляется сообщение "К сожалению, сервис недоступен в этом регионе".
- Напомним, в Госдепе США заявили, что новые санкции против России со стороны США будут появляться, пока Крым не вернется под контроль украинской власти
- Новый пакет санкций США против России в Кремле назвали "очередным всплеском русофобии"
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