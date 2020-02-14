"Очередной всплеск русофобии": в РФ отреагировали на новые санкции США

14 февраля, 2020, 12:20

Американские санкции против трех российских компаний свидетельствуют об "очередном всплеске русофобии" и служат "вузькоконьюнктурним интересам" США на международном рынке оборонных технологий

Об этом говорится в заявлении российского посольства в США на странице в Facebook .

"Опять стали свидетелями усилий США по раскрутке санкционной спирали против России ... Хотели бы напомнить коллегам в Вашингтоне, что применять ограничения в отношении подобных сюжетов имеет право только Совет Безопасности ООН. И для этого нужны веские основания", - отметили российские дипломаты.

В дипведомством также подчеркнули, что администрация США не предоставила никаких официальных доказательств "нарушение американских национальных режимов нераспространения".

Ранее стало известно, что Госдеп США ввел санкции против трех оборонных предприятий РФ, нарушивших американское законодательство о нераспространении оружия массового поражения.