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Espreso.tvСпортВладельца ПСЖ будут судить за подкуп генерального секретаря ФИФА

Владельца ПСЖ будут судить за подкуп генерального секретаря ФИФА


фото: Getty Images
Генеральная прокуратура Швейцарии предъявила катарскому владельцу французского футбольного клуба ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи обвинение в подкупе генерального секретаря ФИФА Жерома Вальке

Об этом сообщает официальный сайт Генпрокуратуры Швейцарии.

Аль-Хелаифи, который также владеет спортивными каналами группы BeIN Sports, предъявлено обвинение по делу о махинациях с продажей прав на трансляцию чемпионата мира и Кубка конфедераций по футболу. Обвинение также предъявлено бывшему генсеку ФИФА Жерому Вальке, которого подозревают в получении взяток и фальсификации документов. По мнению обвинения Аль-Хелаифи передал Вальке виллу на Сардинии в качестве вознаграждения за телеправа.

Прокуроры считают, что с 2013 по 2015 год Вальке использовал свое положение в ФИФА, чтобы права на трансляцию международных турниров в Италии и Греции доставались определенным компаниям. Речь идет о чемпионатах мира и Кубках конфедераций в период с 2018 по 2030 год. Взамен он получил взятки на общую сумму 1,25 млн евро.

  • В декабря 2019 года Министерство юстиции США опубликовало заявление о том, что бывшего президента ФИФА Зеппа Блаттера подкупил российский олигарх, чтобы обеспечить России право на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года.
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