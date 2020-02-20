Владельца ПСЖ будут судить за подкуп генерального секретаря ФИФА
Об этом сообщает официальный сайт Генпрокуратуры Швейцарии.
Аль-Хелаифи, который также владеет спортивными каналами группы BeIN Sports, предъявлено обвинение по делу о махинациях с продажей прав на трансляцию чемпионата мира и Кубка конфедераций по футболу. Обвинение также предъявлено бывшему генсеку ФИФА Жерому Вальке, которого подозревают в получении взяток и фальсификации документов. По мнению обвинения Аль-Хелаифи передал Вальке виллу на Сардинии в качестве вознаграждения за телеправа.
Прокуроры считают, что с 2013 по 2015 год Вальке использовал свое положение в ФИФА, чтобы права на трансляцию международных турниров в Италии и Греции доставались определенным компаниям. Речь идет о чемпионатах мира и Кубках конфедераций в период с 2018 по 2030 год. Взамен он получил взятки на общую сумму 1,25 млн евро.
- В декабря 2019 года Министерство юстиции США опубликовало заявление о том, что бывшего президента ФИФА Зеппа Блаттера подкупил российский олигарх, чтобы обеспечить России право на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года.
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