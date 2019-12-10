Российский олигарх подкупил президента ФИФА для проведения ЧМ-2018, - Минюст США

10 декабря, 2019, 18:24

Министерство юстиции США опубликовало заявление о том, что бывшего президента ФИФА подкупил российский олигарх, чтобы обеспечить России право на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года

Об этом сообщает Skysports .

Отметим, Россия была выбрана как страна, принимающая ЧМ в 2010 году, обойдя заявки Англии, Нидерландов и Бельгии, а также Испании и Португалии.

Отчет на 430 страницах, опубликованный Министерством юстиции США в понедельник для осмотра расследования ФБР потенциального вмешательства России в президентские выборы в США 2016 года, содержал подробности предыдущего отчета бывшего сотрудника британской разведки Кристофера Стила, в котором утверждалось, что российский олигарх вмешивался в процесс борьбы за право проведения ЧМ-2018

"В июле 2011 года Стил представил отчет, в котором кратко изложен вероятный разговор между тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым и премьер-министром Владимиром Путиным, в котором, согласно отчету, Путин признал, что российский олигарх подкупил президента ФИФА, чтобы Россия могла выиграть право на проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году ", - говорится в сообщении

Также в 2012 году Стил представил двум британским чиновникам информацию о предполагаемых попытках России подкупить руководителей ФИФА. В отчете говорилось, что кремлевский чиновник признал, что Кремль подкупил руководителей ФИФА с целью обеспечения прав на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года.

Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер не упоминается в отчете, но был в роли на момент голосования в 2010 году. Сейчас он отбывает шестилетний запрет на футбол в связи с утверждением выплаты в размере 1,3 млн фунтов стерлингов бывшему президенту УЕФА Мишелю Платини.