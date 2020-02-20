Венедиктова потребовала отмены закона о недопущении преследования активистов Майдана
Об этом заявила и.о. директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова в интервью LB.ua .
По ее словам, действие этого закона противоречит Уголовно-процессуальному кодексу.
"Было убито 78 митингующих и 13 милиционеров. С точки зрения справедливости, мы должны помнить и о 13 погибших правоохранителей, выполняли приказ. Если приказы были преступными, нужно привлечь к ответственности тех, кто их отдавал", - отметила Венедиктова.
Закон, по ее словам, препятствует объективному расследованию убийств правоохранителей.
"Если мы хотим справедливого и честного расследования, то этот закон нужно отменить. Кроме того, мы разработали законопроект о заочном осуждении, которое было направлено всем главам фракций и Денису Монастырскому (председатель комитета по вопросам правоохранительной деятельности, - ред.). Очень надеемся, что депутаты его поддержат, поскольку дальше мы не можем двигаться. Я понимаю, что эту инициативу не поддержит широкий круг лиц, поскольку заочное осуждение будет касаться всех ... Но без этого, повторюсь, двигаться дальше (по делам Майдана) невозможно ", - резюмирует Увала Венедиктова.
- ГБР предлагает внести изменения в законы, чтобы иметь возможность наказать виновных в убийствах на Майдане, которые бежали за границу.
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