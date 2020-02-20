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Espreso.tvОбществоДела Майдана: ГБР инициировало изменения в законах, чтобы наказать убийц, которые бежали в Россию

Дела Майдана: ГБР инициировало изменения в законах, чтобы наказать убийц, которые бежали в Россию

ГБР предлагает внести изменения в законы, чтобы иметь возможность наказать виновных в убийствах на Майдане, которые бежали за границу

Об этом говорится в видеообращении и.о. директора ГБР Ирины Венедиктовой

"Государственное бюро расследований инициировало законодательные изменения, которые позволят привлечь всех виновных лиц к ответственности, в том числе тех, кто сейчас скрывается за рубежом", - сказала она.

Венедиктова заверила, что ГБР будет делать все, чтобы дела, связанные с событиями Евромайдана, были доведены до "логического и справедливого" завершения.

  • 20 февраля в шестую годовщину расстрелов Майдана родственники погибших Героев Небесной Сотни пришли под Офис президента требовать правосудия .

 

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