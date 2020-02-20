В Южной Корее зафиксировали первую смерть от коронавируса

20 февраля, 2020, 11:56

В Южной Корее чиновники сообщили о первой смерти после заражения коронавируса Covid-19

Как сообщает Yonhap , умер пациент одной из больниц города Чхондо на юге страны. Он ранее был госпитализирован в связи с заражением и получал медицинскую помощь.

По данным представителей здравоохранения страны, всего в Южной Корее коронавирус обнаружили в более ста человек.

Напомним, по состоянию на утро 20 февраля количество умерших в Китае от коронавируса возросло до 2118 человек.