В Южной Корее зафиксировали первую смерть от коронавируса
20 февраля, 2020, 11:56
В Южной Корее чиновники сообщили о первой смерти после заражения коронавируса Covid-19
Как сообщает Yonhap , умер пациент одной из больниц города Чхондо на юге страны. Он ранее был госпитализирован в связи с заражением и получал медицинскую помощь.
По данным представителей здравоохранения страны, всего в Южной Корее коронавирус обнаружили в более ста человек.
Напомним, по состоянию на утро 20 февраля количество умерших в Китае от коронавируса возросло до 2118 человек.
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