 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Южной Корее зафиксировали первую смерть от коронавируса

В Южной Корее зафиксировали первую смерть от коронавируса

В Южной Корее чиновники сообщили о первой смерти после заражения коронавируса Covid-19

Как сообщает Yonhap , умер пациент одной из больниц города Чхондо на юге страны. Он ранее был госпитализирован в связи с заражением и получал медицинскую помощь.

По данным представителей здравоохранения страны, всего в Южной Корее коронавирус обнаружили в более ста человек.

Напомним, по состоянию на утро 20 февраля количество умерших в Китае от коронавируса возросло до 2118 человек.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 февраля, 2020 четверг

больше новостей

20 февраля, 2020 четверг

19 февраля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать