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Espreso.tvОбществоКоронавирус: количество умерших в Китае возросло до 2118 человек

Коронавирус: количество умерших в Китае возросло до 2118 человек

Общее количество умерших от пневмонии, вызванной новым видом коронавируса, в Китае возросло до 2118 человек

Об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР .

Количество случаев заражения коронавирусом на материковом Китае достигло 74 576 человек. Сейчас болеют 56 303 человека (11 864 человека находятся в тяжелом состоянии), 16155 человек вылечились и выписаны из больниц.

За минувшие сутки, в целом по стране были обнаружены 394 подтвержденных случаях заражения, зарегистрированы 114 человек умерло (из них 108 - в провинции Хубэй) и выписались 1779 пациентов.

В Гонконге обнаружено 65 заражений (из них два человека погибли, пять выздоровели), в Макао нашли десять инфицированных (шесть из них уже выписаны), на Тайване заразились 24 человека (из них один человек умер и две вылечились).

  • Правительство Ирана подтвердило 19 февраля первые два случая нового коронавируса в стране.
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