В Австралии поезд сошел с рельсов: есть погибшие
Об этом сообщает 7News.
В результате аварии погибли по меньшей мере два человека.
Кроме того, еще несколько пассажиров получили травмы различной степени тяжести.
Всего же на момент происшествия в поезде находились около 160 человек.
Инцидент произошел в районе станции Уоллай. Поезд следовал из Сиднея в Мельбурн.
BREAKING: A passenger train has derailed in Wallan, north of Melbourne, which was carrying 160 passengers on board. Special coverage on The Latest tonight with @michaelusher . Photo credit: Richard Sherman #TheLatest # 7NEWS pic.twitter.com/uCrRih2bhZ- 7NEWS Australia (@ 7NewsAustralia) February 20, 2020
#WALLAN : Vision of the crash scene. Supplied to @ 7NewsMelbourne pic.twitter.com/U7MalAsmog- Kristy Mayr (@ KristyMayr7) February 20, 2020
Причины аварии пока пока не установлено.
Напомним, в начале февраля в Италии сошел с рельсов скоростной поезд, в результате чего два человека погибли, еще 30 пострадали.
Читайте также
-
17 февраля, 2020 Уроки Мюнхена
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!
-
14 февраля, 2020 Все пропало 2.0. Как Зеленский и Ермак копают могилу для всех
Читайте также
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!