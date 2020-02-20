В Австралии поезд сошел с рельсов: есть погибшие

20 февраля, 2020, 17:51

В четверг, 20 февраля, в Австралии в результате аварии на железной дороге сошел с рельсов пассажирский поезд

Об этом сообщает 7News.

В результате аварии погибли по меньшей мере два человека.

Кроме того, еще несколько пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

Всего же на момент происшествия в поезде находились около 160 человек.

Инцидент произошел в районе станции Уоллай. Поезд следовал из Сиднея в Мельбурн.

BREAKING: A passenger train has derailed in Wallan, north of Melbourne, which was carrying 160 passengers on board. Special coverage on The Latest tonight with @michaelusher . Photo credit: Richard Sherman #TheLatest # 7NEWS pic.twitter.com/uCrRih2bhZ - 7NEWS Australia (@ 7NewsAustralia) February 20, 2020

Причины аварии пока пока не установлено.

Напомним, в начале февраля в Италии сошел с рельсов скоростной поезд, в результате чего два человека погибли, еще 30 пострадали.