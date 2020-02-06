В Италии сошел с рельсов скоростной поезд: 2 погибших, 30 пострадавших

6 февраля, 2020, 10:24

По меньшей мере два человека погибли и еще около 30 человек получили травмы после того, как на севере Италии скоростной поезд сошел с рельсов

Об этом сообщает BBC со ссылкой на местных спасателей.

"По меньшей мере два человека погибли после того, как скоростной поезд сошел с рельсов возле северного итальянского города Лоди", - говорится в сообщении.

Вероятно, погибшими являются двое машинистов.

Еще около 30 человек получили легкие телесные повреждения после того, как несколько вагонов перевернулись на бок.

Фото: POLIZIA DI STATO

Отмечается, что сам поезд следовал по маршруту Милан-Салермо.

Сейчас линия Милан-Болонья приостановлена.

На месте инцидента в 50 км от Милана работают спасатели.

Фото: corriere.it

Напомним, в результате столкновения трех поездов метро в итальянском городе Неаполь госпитализированы пять человек .