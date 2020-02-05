Экс-футболисту "Динамо" предложили сменить гражданство

5 февраля, 2020, 13:59

Бывший полузащитник "Динамо" украинец Игорь Харатин получил предложение выступать за сборную Венгрии

Об этом сообщает официальный сайт нынешнего клуба Харатин - "Ференцвароша" .

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси посетил тренировочный лагерь команды из Будапешта и, среди прочего, обсудил возможность изменения украинском гражданства.

Росси считает, что Харатин может быть ключевым игроком сборной Венгрии, если решит ее выступать. Он может заменить на позиции опорного хавбека травмированного игрока английского "Бристоля" Адама Надя. Другие кандидаты в сборную не показывают должного уровня игры.

В Харатин есть венгерские корни и он не считается легионером в местном чемпионате. Однако, если полузащитник не изменит гражданства, то будет считаться легионером в следующем сезоне из-за изменения регламента чемпионата Венгрии.

Сборная Венгрии в плей-офф Лиги наций в марте сыграет за выход на Евро-2020 со сборной Болгарии и в случае успеха - с победителем пары Исландия - Румыния.

25-летний Игорь Харатин является воспитанником киевского "Динамо". Также выступал за "Металлист" и "Зарю". В января 2019 года перешел в "Ференцвароша", который тренирует украинец Сергей Ребров.

В нынешнем сезоне Харатин сыграл за "Ференцварош" 30 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.