Трехкратный победитель Лиги Европы перешел в клуб из Уханя

20 февраля, 2020, 12:32

Португальский защитник Даниэл Каррису, который трижды выигрывал Лигу Европы, перешел из испанской "Севильи" в китайский клуб "Ухань Чжоер"

Об этом сообщает "Севилья" в twitter.

31-летний Каррису выступал за "Севилью" с 2013 года, сыграл за команду 167 матчей и сделал 11 результативных передач. Вместе с испанцами Каррису трижды становился победителем Лиги Европы.

Также защитник играл за португальские "Спортинг", "Ольяненсе", кипрский АЕК и английский "Рединг". Каррису провел одну игру за сборную Португалии.

"Ухань Чжоер" в прошлогоднем чемпионате Китая занял шестое место.

Напомним, именно в китайском городе Ухань произошла вспышка коронавируса.

Acuerdo con el Wuhan Zall FC chino para el traspaso de @D_Carrico .



¡Gracias por todo, comandante! #vamosmiSevilla #WeareSevilla - Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) February 20, 2020