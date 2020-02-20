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Espreso.tvСпортТрехкратный победитель Лиги Европы перешел в клуб из Уханя

Трехкратный победитель Лиги Европы перешел в клуб из Уханя


фото: sevillafc.es
Португальский защитник Даниэл Каррису, который трижды выигрывал Лигу Европы, перешел из испанской "Севильи" в китайский клуб "Ухань Чжоер"

Об этом сообщает "Севилья" в twitter.

31-летний Каррису выступал за "Севилью" с 2013 года, сыграл за команду 167 матчей и сделал 11 результативных передач. Вместе с испанцами Каррису трижды становился победителем Лиги Европы.

Также защитник играл за португальские "Спортинг", "Ольяненсе", кипрский АЕК и английский "Рединг". Каррису провел одну игру за сборную Португалии.

"Ухань Чжоер" в прошлогоднем чемпионате Китая занял шестое место.

Напомним, именно в китайском городе Ухань произошла вспышка коронавируса.

  • Напомним, 23 января в Китае из-за распространения опасного штамма коронавируса отменили до апреля все спортивные соревнования.
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