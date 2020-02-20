Сногсшибательное ДТП в Киеве: на Печерске столкнулись легковушки

20 февраля, 2020, 11:30

20 февраля на Парковой дороге на Печерске не разминулись Volkswagen и Toyota

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

В Печерском районе столицы на Парковой дороге произошло ДТП с участием двух легковушек.

По данным патрульной полиции, водитель Toyota Corolla пытался осуществить поворот со второго ряда проезжей части в направлении двора дома. Водитель Volkswagen двигался в крайней левой полосе, руководитель не смог среагировать и произошло столкновение.

К счастью, пострадали только автомобили, водители травм не получили.

На месте ДТП работает патрульная полиция.

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