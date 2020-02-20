Сногсшибательное ДТП в Киеве: на Печерске столкнулись легковушки
20 февраля, 2020, 11:30
20 февраля на Парковой дороге на Печерске не разминулись Volkswagen и Toyota
Об этом сообщают Вартови.Еспресо .
В Печерском районе столицы на Парковой дороге произошло ДТП с участием двух легковушек.
По данным патрульной полиции, водитель Toyota Corolla пытался осуществить поворот со второго ряда проезжей части в направлении двора дома. Водитель Volkswagen двигался в крайней левой полосе, руководитель не смог среагировать и произошло столкновение.
К счастью, пострадали только автомобили, водители травм не получили.
На месте ДТП работает патрульная полиция.
фото:
- Напомним, 19 февраля в киеве в результате ДТП легковом автомобиле Renault опрокинуло на крышу от столкновения с Volkswagen
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