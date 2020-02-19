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Espreso.tvОбществоВ Киеве Renault опрокинуло на крышу

В Киеве Renault опрокинуло на крышу

На проспекте Шухевича произошло ДТП с участием двух легковушек

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

По данным патрульной полиции, водитель легковушки Volkswagen пытался повернуть налево для разворота в обратном направлении и столкнулся с автомобилем Renault. В результате, последнего опрокинуло на крышу.

С водителем Volkswagen ехала пассажирка. Скорая помощь госпитализировала двух водителей в больницу с травмами различной степени тяжести. Пассажирка Volkswagen серьезно не пострадала. На месте ДТП работает патрульная полиция.

В результате аварии на проспекте Шухевича в сторону Петровки образовалась большая пробка.

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