Рынок земли: Рада рассмотрела почти 1200 поправок к закону

20 февраля, 2020, 18:22

Верховная Рада Украины по состоянию на четверг, 20 февраля, рассмотрела почти 1200 поправок ко второму чтению законопроекта о рынке земли

Об этом сообщает РБК-Украина.

"Всего в документе 4018 правок. По состоянию на 20 февраля парламентарии рассмотрели 1192 правки. Ни одна из рассмотренных поправок поддержана в зале не была", - говорится в сообщении.

Таким образом, нардепы рассмотрели уже более 1/4 поправок к документу.

Напомним, в аграрном комитете Верховной Рады не исключают созыва внеочередного заседания для рассмотрения законопроекта о рынке земли.