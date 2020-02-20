Рынок земли: Рада рассмотрела почти 1200 поправок к закону
20 февраля, 2020, 18:22
Верховная Рада Украины по состоянию на четверг, 20 февраля, рассмотрела почти 1200 поправок ко второму чтению законопроекта о рынке земли
Об этом сообщает РБК-Украина.
"Всего в документе 4018 правок. По состоянию на 20 февраля парламентарии рассмотрели 1192 правки. Ни одна из рассмотренных поправок поддержана в зале не была", - говорится в сообщении.
Таким образом, нардепы рассмотрели уже более 1/4 поправок к документу.
Напомним, в аграрном комитете Верховной Рады не исключают созыва внеочередного заседания для рассмотрения законопроекта о рынке земли.
- Арахамия назвал возможную дату принятия закона о рынке земли.
Читайте также
-
17 февраля, 2020 Уроки Мюнхена
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!
-
14 февраля, 2020 Все пропало 2.0. Как Зеленский и Ермак копают могилу для всех
Читайте также
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!