 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРынок земли: Рада рассмотрела почти 1200 поправок к закону

Рынок земли: Рада рассмотрела почти 1200 поправок к закону

Верховная Рада Украины по состоянию на четверг, 20 февраля, рассмотрела почти 1200 поправок ко второму чтению законопроекта о рынке земли

Об этом сообщает РБК-Украина.

"Всего в документе 4018 правок. По состоянию на 20 февраля парламентарии рассмотрели 1192 правки. Ни одна из рассмотренных поправок поддержана в зале не была", - говорится в сообщении.

Таким образом, нардепы рассмотрели уже более 1/4 поправок к документу.

Напомним, в аграрном комитете Верховной Рады не исключают созыва внеочередного заседания для рассмотрения законопроекта о рынке земли.

  • Арахамия назвал возможную дату принятия закона о рынке земли.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 февраля, 2020 четверг

больше новостей

20 февраля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать