Арахамия назвал возможную дату принятия закона о рынке земли

7 февраля, 2020, 15:30

Верховная Рада будет голосовать за принятие законопроекта о рынке земли сельскохозяйственного назначения в середине апреля

Такую дату прогнозирует председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает Интерфакс-Украина .

"Если с такой скоростью двигаться, то где-то 16-17 апреля", - сказал Арахамия журналистам в кулуарах ВР в пятницу.

Он предложил журналистам идти в отпуск, поскольку в Верховной Раде "будет скучно и не будет никаких новостей".

Сейчас рассмотрено 216 поправок к законопроекту №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения". Депутаты продолжат работу над законопроектом на следующей пленарной неделе 18-21 февраля.

Согласно календарному плану третьей сессии Верховной Рады IX созыва, 10-14 февраля депутаты работают в комитетах и комиссиях.

При подготовке ко второму чтению законопроекта о рынке земли предложено 4018 поправок.