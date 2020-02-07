Арахамия назвал возможную дату принятия закона о рынке земли
Такую дату прогнозирует председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает Интерфакс-Украина .
"Если с такой скоростью двигаться, то где-то 16-17 апреля", - сказал Арахамия журналистам в кулуарах ВР в пятницу.
Он предложил журналистам идти в отпуск, поскольку в Верховной Раде "будет скучно и не будет никаких новостей".
Сейчас рассмотрено 216 поправок к законопроекту №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения". Депутаты продолжат работу над законопроектом на следующей пленарной неделе 18-21 февраля.
Согласно календарному плану третьей сессии Верховной Рады IX созыва, 10-14 февраля депутаты работают в комитетах и комиссиях.
При подготовке ко второму чтению законопроекта о рынке земли предложено 4018 поправок.
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