"Барселону" обвинили в "краже" футболиста

20 февраля, 2020, 17:26

В испанском футбольном клубе "Леганес" возмущены трансфером датского форварда Мартина Брайтвайта в "Барселону"

Об этом сообщает Marca.

Генеральный директор "Леганес" Мартин Ортега заявил, что считает несправедливым правило, по которому футболиста за сумму прописанную в контракте, может выкупить другой клуб без согласия его нынешней команды.

"Мы считаем, что существует несправедливое правило, которым и воспользовалась "Барселона". Пострадавшая сторона - "Леганес". Нам сообщили о намерении приобрести игрока в понедельник. Единственным вариантом была активация опции выкупа. Мы не можем ничего с этим поделать, поскольку "Барселона" все сделала по правилам. Хотим, чтобы нас услышали. Нам нанесли огромный ущерб. Не приемлю, что клуб может осуществить трансфер в одностороннем порядке и решить проблему за счет другой команды", - сказал Ортега.

"Барселоне" позволили приобрести форварда после закрытия зимнего трансферного окна из-за травм Луиса Суареса и Усмана Дембеле.

В нынешнем сезоне 28-летний Мартин Брайтвайт сыграл за "Леганес" 24 матча и забил 6 голов.

Также датчанин выступал за английский "Мидлсбро", французские "Бордо", "Тулузу" и датский "Эсбьерг". Брайтвайт сыграл 39 матчей и забил 7 голов за сборную Дании.