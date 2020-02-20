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Espreso.tvСпорт"Барселону" обвинили в "краже" футболиста

"Барселону" обвинили в "краже" футболиста


фото: Marca
В испанском футбольном клубе "Леганес" возмущены трансфером датского форварда Мартина Брайтвайта в "Барселону"

Об этом сообщает Marca.

Генеральный директор "Леганес" Мартин Ортега заявил, что считает несправедливым правило, по которому футболиста за сумму прописанную в контракте, может выкупить другой клуб без согласия его нынешней команды.

"Мы считаем, что существует несправедливое правило, которым и воспользовалась "Барселона". Пострадавшая сторона - "Леганес". Нам сообщили о намерении приобрести игрока в понедельник. Единственным вариантом была активация опции выкупа. Мы не можем ничего с этим поделать, поскольку "Барселона" все сделала по правилам. Хотим, чтобы нас услышали. Нам нанесли огромный ущерб. Не приемлю, что клуб может осуществить трансфер в одностороннем порядке и решить проблему за счет другой команды", - сказал Ортега.

"Барселоне" позволили приобрести форварда после закрытия зимнего трансферного окна из-за травм Луиса Суареса и Усмана Дембеле.

В нынешнем сезоне 28-летний Мартин Брайтвайт сыграл за "Леганес" 24 матча и забил 6 голов.

Также датчанин выступал за английский "Мидлсбро", французские "Бордо", "Тулузу" и датский "Эсбьерг". Брайтвайт сыграл 39 матчей и забил 7 голов за сборную Дании.

  • Напомним, 20 февраля "Барселона" купила за 18 млн евро в "Леганес" Мартина Брайтвайта, который заменит травмированного уругвайца Луиса Суареса.
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