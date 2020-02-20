"Барселона" купила за 18 млн евро форварда, который заменит Суареса
20 февраля, 2020, 13:29
"Барселона" купила за 18 млн евро в "Леганес" датского форварда Мартина Брейтвейта, который заменит травмированного уругвайца Луиса Суареса
Об этом сообщает "Барселона" в twitter.
Брейтвейт подписал с каталонцами контракт до лета 2024 года. Сумма трансфера составила 18 млн евро. В соглашении игрока прописаны отступные в 300 млн евро. "Барселона" получила разрешение на переход после закрытия трансферного окна, из-за травм сразу нескольких форвардов - уругвайца Луиса Суареса и француза Усмана Дембеле.
В нынешнем сезоне 28-летний Мартин Брейтвейт сыграл за "Леганес" 24 матча и забил 6 голов.
Также датчанин выступал за английский "Мидлсбро", французские "Бордо", "Тулузу" и датский "Эсбьерг". Брейтвейт сыграл 39 матчей и забил 7 голов за сборную Дании.
@MartinBraith , nuevo jugador del Barça.- FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 20, 2020
¡Bienvenido! pic.twitter.com/obBNWph6Hu
- 11 февраля стало известно, что "Барселона" может приобрести форварда "Реал Сосьедад" Виллиана Жозе за 70 млн евро.
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