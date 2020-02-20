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Espreso.tvСпорт"Барселона" купила за 18 млн евро форварда, который заменит Суареса

"Барселона" купила за 18 млн евро форварда, который заменит Суареса


фото: marca
"Барселона" купила за 18 млн евро в "Леганес" датского форварда Мартина Брейтвейта, который заменит травмированного уругвайца Луиса Суареса

Об этом сообщает "Барселона" в twitter.

Брейтвейт подписал с каталонцами контракт до лета 2024 года. Сумма трансфера составила 18 млн евро. В соглашении игрока прописаны отступные в 300 млн евро. "Барселона" получила разрешение на переход после закрытия трансферного окна, из-за травм сразу нескольких форвардов - уругвайца Луиса Суареса и француза Усмана Дембеле.

В нынешнем сезоне 28-летний Мартин Брейтвейт сыграл за "Леганес" 24 матча и забил 6 голов.

Также датчанин выступал за английский "Мидлсбро", французские "Бордо", "Тулузу" и датский "Эсбьерг". Брейтвейт сыграл 39 матчей и забил 7 голов за сборную Дании.

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