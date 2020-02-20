20 февраля, 2020, 19:07

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко призвал международное сообщество выделить 158 миллионов долларов на гуманитарную помощь украинцам, пострадавшим от агрессии Кремля на Донбассе

Об этом он заявил на заседании Генеральной ассамблее ООН во время рассмотрения вопроса "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины", сообщает Еспресо.TV.

По его словам, в начале текущего года ООН разработала план гуманитарного реагирования Украины на 2020 год.

"На начало 2020 года ООН разработала план гуманитарного реагирования Украины на текущий год, где предусмотрена необходимость в 158 млн долларов для оказания помощи народу Украины. Призываю международное сообщество внести вклад в эти начинания", - заявил министр.