Оккупированные Россией территории Украины стали зоной страха и террора, - Пристайко с трибуны ООН
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"Оккупированные районы стали территорией страха и террора, оккупационная власть - будь то Крым или часть Донбасса - применяет репрессии, прибегая к систематическим и масштабнымх нарушениям прав человека и основных свобод", - подчеркнул Пристайкуо.
Министр отметил, что марионеточная структура, созданная, укомплектованная и финансируемая за счет государственного бюджета РФ, ответственная за репрессии против местного населения на Донбассе, носит имя пресловутого советского учреждения МГБ (преемника НКВД и предшественника КГБ, - ред.), совершавшего преступления против собственных граждан в середине прошлого века.
Пристайко сообщил, что под оккупацией находится около 44 тысяч квадратных километров, или около 7% территории Украины. Более 14 тыс. человек погибли и более 27 тыс. были ранены. Около двух миллионов жителей Крыма и Донбасса были вынуждены покинуть свои дома и стать внутренне перемещенными лицами или беженцами.
По словам главы МИД Украины, тяжелая гуманитарная ситуация в пострадавших от конфликта районах Донецкой и Луганской областей продолжает ухудшаться. Ожидается, что в 2020 году гуманитарной помощи будут нуждаться более 3,4 миллиона человек. Более полумиллиона человек проживают в районах, непосредственно пострадавших от вооруженного конфликта. По данным ООН, эта территория уже стала одной из самых загрязненных минами в мире.
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