Правительство начнет выплачивать господдержку аграриям с апреля

20 февраля, 2020, 17:08

Кабинет министров Украины намерен принять в марте порядок использования средств государственной поддержки аграриев в 2020 году, а с апреля начать выплату помощи.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"Вчера на заседании правительства было принято постановление, которым определены направления государственной поддержки на 2020 год. Следующим нашим шагом будет принятие соответствующих порядков использования средств с четким алгоритмом. Они уже сейчас проходят внутреннее согласование на уровне ЦОИВ. Мы ожидаем, что принятие порядков состоится в начале марта, а с апреля стартуют непосредственные выплаты", - отметил заместитель министра экономики Тарас Высоцкий.

Он добавил, что 80% выплат состоятся во втором полугодии, через единый подход к представлению документов. Уже зафиксировано срок подачи документов на получение средств поддержки 2020 году - до 1 октября.

"Совместно с аграрным комитетом мы решили в начале июля анонсировать план государственной поддержки на 2021-2023 годы. Все потенциальные получатели будут четко понимать, на что им рассчитывать в следующем трехлетнем бюджетном цикле. Кроме того, с 2021 года мы предполагаем ввести такие направления поддержки, как агрострахование и переработка сельскохозяйственной продукции", - подчеркнул замминистра.

Также Высоцкий анонсировал, что, начиная с 27 февраля, каждый четверг в 11:00 будут проходить выездные семинары для граждан в одном из сельских советов областей, где представители Госгеокадастра будут давать разъяснения на все вопросы, связанные с земельными отношениями в рамках земельной реформы.

Кроме того, каждый четверг в 14:00 будут проводиться выездные семинары на уровне районных центров, на которых представители Госпотребслужбы будут консультировать по актуальным вопросам в сфере безопасности.