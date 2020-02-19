Правительство распределило 4 млрд грн на поддержку аграриев
Соответствующее решение приняли на заседании правительства 19 февраля, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
"Средства будут направлены на удешевление кредитов, компенсацию стоимости покупки сельхозтехники украинского производства и другое", - сообщил Гончарук.
По словам главы правительства, 4 млрд грн планируется направить на развитие фермерских хозяйств, животноводства, переработки сельскохозяйственной продукции, развитие садоводства, виноградарства и хмелеводства.
В частности, в 2020 году в правительстве планируют выплатить задолженность по программам господдержки в 2019 году. В частности, 1 млрд гривен должны уплатить по программам возмещения покупки сельхозтехники, 1 млрд грн гривен - по программам поддержки животноводства, 1,2 млрд грн - по программам удешевления кредитов и тому подобное.
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