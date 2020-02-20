Нацбанк с марта будет получать тестовую отчетность небанковских финучреждений
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Для участия в тестировании нужно до 28 февраля отправить письмо департамента статистики и отчетности НБУ в соответствии с шаблоном, доступного на сайте регулятора.
С июня 2020 году на сайте НБУ будет размещен полный реестр отчетных показателей для небанковских финучреждений и схемы для формирования отчетных файлов.
Также сообщается, что с июля небанковские финучреждения будут подавать отчетность только в НБУ за вебпортал согласно реестру отчетных показателей, в том числе отчетность за второй квартал 2020 года.
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Напомним, 12 сентября Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект о "сплите" - №1069-2 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг".
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