Нацбанк с марта будет получать тестовую отчетность небанковских финучреждений

20 февраля, 2020, 12:22

Национальный банк Украины в пределах проекта "сплит" с 1 марта начнет получать тестовую отчетность небанковских финансовых учреждений

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Для участия в тестировании нужно до 28 февраля отправить письмо департамента статистики и отчетности НБУ в соответствии с шаблоном, доступного на сайте регулятора.

С июня 2020 году на сайте НБУ будет размещен полный реестр отчетных показателей для небанковских финучреждений и схемы для формирования отчетных файлов.

Также сообщается, что с июля небанковские финучреждения будут подавать отчетность только в НБУ за вебпортал согласно реестру отчетных показателей, в том числе отчетность за второй квартал 2020 года.