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Espreso.tvОбществоНацбанк с марта будет получать тестовую отчетность небанковских финучреждений

Нацбанк с марта будет получать тестовую отчетность небанковских финучреждений

Национальный банк Украины в пределах проекта "сплит" с 1 марта начнет получать тестовую отчетность небанковских финансовых учреждений

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Для участия в тестировании нужно до 28 февраля отправить письмо департамента статистики и отчетности НБУ в соответствии с шаблоном, доступного на сайте регулятора.

С июня 2020 году на сайте НБУ будет размещен полный реестр отчетных показателей для небанковских финучреждений и схемы для формирования отчетных файлов.

Также сообщается, что с июля небанковские финучреждения будут подавать отчетность только в НБУ за вебпортал согласно реестру отчетных показателей, в том числе отчетность за второй квартал 2020 года.

  • Напомним, 12 сентября Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект о "сплите" - №1069-2 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг".

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