Минюст США назначил прокурора по "украинским делам"
20 февраля, 2020, 20:33
Министерство юстиции США назначило прокурора Восточного округа Нью-Йорка Ричарда Донохью в качестве координатора "украинских дел"
Об этом в письме к председателю комитета юстиции Конгресса США Джеррольд Недлеру сообщил заместитель министра Стивен Бойд, передает CNN.
Донохью будет "координировать существующие вопросы", а также "оценивать, расследовать и решать любые вопросы, связанные с Украиной, включая открытие новых расследований, или расширение уже существующих", говорится в письме.
Ранее сообщалось, что Генпрокурор США Уильям Барр обдумывает отставку из-за твитов Трампа.
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