Минюст США назначил прокурора по "украинским делам"

20 февраля, 2020, 20:33

Министерство юстиции США назначило прокурора Восточного округа Нью-Йорка Ричарда Донохью в качестве координатора "украинских дел"

Об этом в письме к председателю комитета юстиции Конгресса США Джеррольд Недлеру сообщил заместитель министра Стивен Бойд, передает CNN.

Донохью будет "координировать существующие вопросы", а также "оценивать, расследовать и решать любые вопросы, связанные с Украиной, включая открытие новых расследований, или расширение уже существующих", говорится в письме.

Ранее сообщалось, что Генпрокурор США Уильям Барр обдумывает отставку из-за твитов Трампа.