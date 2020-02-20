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Espreso.tvОбществоМинюст США назначил прокурора по "украинским делам"

Минюст США назначил прокурора по "украинским делам"

Министерство юстиции США назначило прокурора Восточного округа Нью-Йорка Ричарда Донохью в качестве координатора "украинских дел"

Об этом в письме к председателю комитета юстиции Конгресса США Джеррольд Недлеру сообщил заместитель министра Стивен Бойд, передает CNN.

Донохью будет "координировать существующие вопросы", а также "оценивать, расследовать и решать любые вопросы, связанные с Украиной, включая открытие новых расследований, или расширение уже существующих", говорится в письме.

Ранее сообщалось, что Генпрокурор США Уильям Барр обдумывает отставку из-за твитов Трампа.

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