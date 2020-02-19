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Espreso.tvОбществоГенпрокурор США обдумывает отставку из-за твитов Трампа, - СМИ

Генпрокурор США обдумывает отставку из-за твитов Трампа, - СМИ

Генеральный прокурор Соединенных Штатов Америки обдумывает свою отставку из-за заявлений президента Дональда Трампа в Twitter относительно расследований Министерства юстиции

Об этом сообщает Reuters.

По словам знакомого с ситуацией источника агентства, американский генпрокурор выразил близким к Трампу людям беспокойство относительно его постоянной критики расследований Минюста в Twitter. Однако пока неизвестно, говорил ли Барр об этом непосредственно с Трампом.

"Он (Барр - ред.) имеет свои пределы", - заявил собеседник.

Отмечается, что Барр обсуждает свою отставку с окружением американского президента, чтобы таким образом передать Трампу сигнал, что необходимо прекратить писать в Twitter о криминальных расследованиях Минюста.

При этом пресс-секретарь Минюста в Twitter опровергла информацию, распространенную американским СМИ, о возможной отставке Барра.

"О вашингтонских сплетнях: Генпрокурор не планирует уходить в отставку", - написала она.

Напомним, ранее более 1100 бывших прокуроров и экс-сотрудников Минюста США опубликовали письмо, в котором заявили о нарушении принципа беспристрастности в деле Роджера Стоуна со стороны Трампа и генпрокурора Бара. Стоун считается близким сторонником и личным другом президента США Дональда Трампа.

Накануне генпрокурор Барр пожаловался в интервью телеканалу ABC о том, что президент Трамп мешает ему работать своими заявлениями о расследовании Минюста в Twitter. Барр заявил, что президенту следует прекратить писать в Twitter о ведомстве.

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