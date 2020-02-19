Генпрокурор США обдумывает отставку из-за твитов Трампа, - СМИ
Об этом сообщает Reuters.
По словам знакомого с ситуацией источника агентства, американский генпрокурор выразил близким к Трампу людям беспокойство относительно его постоянной критики расследований Минюста в Twitter. Однако пока неизвестно, говорил ли Барр об этом непосредственно с Трампом.
"Он (Барр - ред.) имеет свои пределы", - заявил собеседник.
Отмечается, что Барр обсуждает свою отставку с окружением американского президента, чтобы таким образом передать Трампу сигнал, что необходимо прекратить писать в Twitter о криминальных расследованиях Минюста.
При этом пресс-секретарь Минюста в Twitter опровергла информацию, распространенную американским СМИ, о возможной отставке Барра.
"О вашингтонских сплетнях: Генпрокурор не планирует уходить в отставку", - написала она.
Addressing Beltway rumors: The Attorney General has no plans to resign.- KerriKupecDOJ (@KerriKupecDOJ) February 19, 2020
Напомним, ранее более 1100 бывших прокуроров и экс-сотрудников Минюста США опубликовали письмо, в котором заявили о нарушении принципа беспристрастности в деле Роджера Стоуна со стороны Трампа и генпрокурора Бара. Стоун считается близким сторонником и личным другом президента США Дональда Трампа.
Накануне генпрокурор Барр пожаловался в интервью телеканалу ABC о том, что президент Трамп мешает ему работать своими заявлениями о расследовании Минюста в Twitter. Барр заявил, что президенту следует прекратить писать в Twitter о ведомстве.
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