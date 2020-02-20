Литва чтит героев Небесной сотни вместе с украинцами, - Линкявичюс
20 февраля, 2020, 13:12
Литва присоединяется к чествованию украинцев, которые шесть лет назад погибли во время расстрелов в центре Киева
Об этом написал глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в своем Twitter .
"Мы присоединяемся к украинским братьям и сестрам в поминовении и чествовании героев Небесной Сотни, которые пожертвовали свои жизни шесть лет назад за права человека и достоинство человека, за европейские ценности и европейское будущее Украины", - подчеркнул он.
We join Ukrainian brothers and sisters in remembering and honoring heroes - Heavenly Hundred - who sacrified their lives six years ago for human rights and human dignity , for European values and European future of #Ukraine . pic.twitter.com/GVWImOm85Q- Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) February 20, 2020
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