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Espreso.tvОбществоЛитва чтит героев Небесной сотни вместе с украинцами, - Линкявичюс

Литва чтит героев Небесной сотни вместе с украинцами, - Линкявичюс


фото: delfi
Литва присоединяется к чествованию украинцев, которые шесть лет назад погибли во время расстрелов в центре Киева

Об этом написал глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в своем Twitter .

"Мы присоединяемся к украинским братьям и сестрам в поминовении и чествовании героев Небесной Сотни, которые пожертвовали свои жизни шесть лет назад за права человека и достоинство человека, за европейские ценности и европейское будущее Украины", - подчеркнул он.

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